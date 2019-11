Ajax-sterspeler Ziyech vraagteken voor duel bij FC Twente

Over de inzetbaarheid van de middenvelder kon trainer Erik ten Hag nog niet veel zeggen vrijdagmiddag. De oefenmeester uit Oldenzaal kan in de Grolsch Veste in ieder geval niet beschikken over Zakaria Labyad.

"Labyad zal in elk geval zondag nog niet inzetbaar zijn", zei Ten Hag. "Zijn knie wordt verder onderzocht en zodra er meer bekend is, dan zullen we dat melden. Hakim heeft donderdag niet met de groep getraind, we moeten de komende dagen afwachten."