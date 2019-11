Deventer amateurhistoricus over vondst V1: "De Duitsers lieten ze gewoon liggen, met of zonder springkop"

"Ik denk dat het al wel twintig jaar geleden is dat er in dit gebied een V1 is gevonden", zegt Deventer amateurhistoricus Huub van Sabben. Vandaag maakte de gemeente Deventer bekend dat er onlangs bij werkzaamheden aan de A1 restanten van een V1 zijn gevonden .

Volgens de amateurhistoricus ligt zo'n wapen niet meer aan het oppervlak. "Maar bij dit soort werkzaamheden worden er nog dingen uit de oorlog gevonden. Dat geeft aan dat er nog steeds overal van alles ligt. Ik vind het nog steeds wonderbaarlijk dat er zoveel gevonden wordt."



V1

De V1-raket is de voorloper van een kruisraket en werd met een speciale installatie afgevuurd. "Maar de techniek was vaak belabberd, want ze werden door krijgsgevangenen onder dwang gemaakt. Dus die saboteerden waar het maar kon", legt Van Sabben uit.



"En na zo'n lancering, als de motor het niet goed deed, maakte zo'n V1 een buikschuiver of ging hij de grond in. Maar er zijn ook gevallen bekend, en daarom is het moeilijk vast te stellen waar deze vandaan gekomen is, die rondjes vlogen. Dan raakt op een gegeven moment de brandstof op en komt hij naar beneden."



Startbanen

De Duitsers hadden die installaties veelal in het oosten van Nederland neergezet om Groot-Brittannië en later ook de geallieerden bij Antwerpen te bestoken. "In het verleden zijn er dan ook heel veel gevonden in deze omgeving", zegt Van Sabben. "Want hier waren al die startbanen."

Zo waren er startbanen langs de IJssel en in Nijverdal, Schoonheten en Lettele bijvoorbeeld. "De Duitsers lieten ze soms gewoon liggen. Als ze de grond ingingen, waren ze of intact of ze zijn in een gat gegooid nadat de springkop verwijderd was."

Of het gevaarlijk is, is volgens Van Sabben dan ook moeilijk te zeggen. "Ze waren gemaakt om te ontploffen. Het blijft een oorlogsprojectiel met een kop met springstof." De vraag is dan ook of de V1 met of zonder springkop in de grond ligt.

Het V-wapen wordt naar verwachting in het voorjaar uit de grond gehaald. Tot die tijd is de plek afgezet.