Expeditie Oost: Het is gelukt, twee nieuwe AED's voor de EHBO Denekamp

Koffie met gebak om te vieren dat het is gelukt, dat is wat wij vanochtend aantroffen in het Irenegebouw in Denekamp. Heerlijk!

Boven verwachting

"Wij zijn RTV Oost en Overijssel in Actie ook écht dankbaar. Zonder jullie was het niet zo snel gelukt. Sterker nog, we gingen voor één nieuwe AED en nu hebben we er twee", aldus Frank Tellman van de EHBO Denekamp.

Noaberschap

"Wij zijn een organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Materialen en goederen kunnen wij niet zelf betalen. Het succes van deze actie heeft ons gesterkt. Bijna de hele gemeenschap heeft geld geschonken en daar zijn wij enorm blij mee", aldus Beate Nieuwhuis, vrijwilliger bij de EHBO Denekamp.

De AED's zijn vandaag geleverd, mede door een kortingsactie van de leverancier is e.e.a. met spoed gerealiseerd. Benieuwd hoe het slagen van de actie is gevierd? Kijk onderstaande video!