Wormuth voert twee wijzigingen door tegen ADO, Osman maakt rentree in de basis

Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth voert twee wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het duel met Ajax. Mohammed Osman keert na lang blessureleed terug in de basisopstelling, nadat hij vorige week al een half uur voor tijd inviel. De middenvelder speelt in plaats van Sebastian Jakubiak, die vorige week vanwege zijn verdedigende kwaliteiten nog de voorkeur kreeg boven Mauro Junior. Laatstgenoemde zal morgen op de plek van Dabney Dos Santos spelen.

"We hebben Osman gewoon nodig dus we brengen hem morgen al in de ploeg, al speelt hij maar maximaal een uur mee. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie van Robin Pröpper destijds. Mo is een fantastische voetballer die we zowel op tactisch als technisch gebied goed kunnen gebruiken op het middenveld", aldus Wormuth.

ADO Den Haag

Met ADO Den Haag treffen de Almeloërs een ploeg die het momenteel zwaar heeft. Wormuth waakt voor een zelfde scenario als tegen RKC Waalwijk: "Ook de ploegen die momenteel onderaan staan hebben gewoon veel kwaliteit. Tussen de ploegen 5 tot en met 18 zit helemaal niet zoveel verschil. De vorm van de dag zal morgen ook weer bepalend zijn."

Rechtsbackpositie

Na de ernstige blessure van verdediger Navajo Bakboord heeft Wormuth in principe geen opties meer achter Tim Breukers voor de rechtsbackpositie. "Jeff Hardeveld zou als linkspoot een optie kunnen zijn en we kunnen er eventueel kiezen om indien nodig met drie man achterop te spelen. We zullen in de winterstop opzoek gaan naar een nieuwe speler om de afwezigheid van Bakboord op te vullen", besluit de trainer.

Heracles Almelo - ADO Den Haag staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Het duel begint zaterdagavond om 20.45 uur en is live te volgen op Radio Oost.