Wethouder Eerenberg verruilt Enschede voor Utrecht

Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede wordt wethouder in Utrecht. Hij volgt Victor Everhardt op, die naar Amsterdam is vertrokken. In de gemeenteraad van 19 december wordt gestemd over de voordracht van Eerenberg.

“Utrecht is een fantastische stad met geweldige bewoners, die ik graag snel wil leren kennen. Ik ben er trots op dat de fractie mij voordraagt om hier wethouder te worden. Ik kijk er naar uit om het college weer op volle sterkte te brengen”, zegt Eerenberg.

De Utrechtse D66-fractievoorzitter Jony Ferket is blij met de komst van Eerenberg. “We mogen in onze handen knijpen dat Eelco naar Utrecht komt. Hij is zeer talentvol en beschikt over de nodige ervaring. Door zijn betrokkenheid als vicevoorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG heeft Eelco een goed netwerk en veel kennis over de jeugdzorg. We zien in hem een grote aanwinst voor onze stad.”



Van Veldhuizen

Enschede moet nu op zoek naar een vervanger van Eerenberg. Burgemeester Onno van Veldhuizen wenst Eerenberg succes met zijn nieuwe baan.



“Utrecht krijgt een wethouder en bestuurder die met toewijding, passie, een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor zijn opdracht aangaat. Utrecht kan zich geen betere kandidaat-wethouder wensen. Tegelijkertijd verliest Enschede een topwethouder en een aimabel mens. Mede namens het college wens ik hem en zijn gezin alle geluk en succes in Utrecht. We zullen hem blijven volgen."



Portefeuille

Eerenberg neemt de volledige portefeuille van oud-wethouder Everhardt over: Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Ook wordt hij wijkwethouder Leidsche Rijn.



Zijn ervaring met de portefeuille Jeugd en Jeugdzorg als wethouder en als bestuurlijk eindverantwoordelijk voor jeugdhulp bij de VNG komt hierbij volgens Ferket goed van pas. "Eerenberg heeft in Enschede ervaring opgedaan met gebiedstransformaties. Ook op andere thema’s gaat hij met veel energie en de gewenste ervaring aan de slag."





Van Enschede naar Utrecht

Eelco Eerenberg was meer dan vijf jaar wethouder in Enschede. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Jeugdzorg, Duurzaamheid, Economische Zaken en Stadsdeel Centrum. Ook was hij vier jaar lang locoburgemeester.



Eerenberg werd in 2015 gekozen tot Beste Jonge Bestuurder van Nederland in een verkiezing van Binnenlands Bestuur. Voordat hij bestuurder werd, studeerde hij Informatica en was tegelijkertijd raadslid voor D66 in Enschede.



Utrecht

Utrecht is geen onbekend terrein voor de in Hilversum geboren Eerenberg. Hij heeft al twee jaar gewerkt in Utrecht en gaat nu terug naar die stad.



“De druk op de Utrechtse huizenmarkt is mij niet onbekend natuurlijk. Toch doe ik er alles aan om samen met mijn gezin op korte termijn naar mijn nieuwe thuisstad te kunnen verhuizen. Daar hebben wij als gezin enorm zin in. Verder kijk ik ernaar uit om snel veel Utrechters te ontmoeten en als wijkwethouder Leidsche Rijn alle verhalen over de wijk te horen.”