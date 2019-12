Heb jij last van het lerarentekort? Meld het bij RTV Oost

In Overijssel hebben alle basisschoolklassen een leraar voor de klas staan, maar zodra er een griepgolf uitbreekt gaat dat problemen opleveren. Dat geeft wel aan hoe nijpend het lerarentekort is. Daarom wil RTV Oost samen met de andere regionale omroepen en het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl het lerarentekort in kaart brengen.

Hoewel het erop lijkt dat we in Overijssel nog geen acute problemen hebben, willen we leraren, schoolleidingen en ouders toch vragen waar klassen in de problemen komen.

Staan er onbevoegden voor de klas, worden er klassen verdeeld over andere groepen of worden kinderen naar huis gestuurd, omdat er niemand is die hen les kan geven? Geef dat aan ons door via ons meldpunt.