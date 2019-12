Zestig Twentse slagers op de foto voor beter imago vlees

De foto is zaterdag te zien in een paginagrote krantenadvertentie in de regio. Vlees eten en het slagersvak komen de laatste tijd geregeld (negatief) in het nieuws. De slagers willen met de advertentie een tegengeluid laten horen.

Ondanks de lage temperatuur was de stemming vanmorgen buiten op het erf van boer Lutke Veldhuis in Saasveld opperbest. Op verzoek van de fotograaf gingen de jassen uit en werden de slagersschorten omgebonden. Decor was een stal met strobalen en koeien.

Ambacht

Initiatiefnemer voor de advertentie is slager Jos Lohman uit Enschede. "Met een paar slagers hebben we het plan opgevat om een tegengeluid te laten horen. In de media verschijnen veel negatieve berichten over vlees en slagers. We willen het imago verbeteren door onze passie, kwaliteit en ambacht onder de aandacht te brengen."

Kratje bier

Lohman ergert zich aan supermarkten die stunten met vlees. "Vleesproducten zijn geen reclameartikelen, het moet net als bijvoorbeeld een kratje bier een minimum prijs hebben." Van Lohman mogen consumenten best minder vlees eten. "Ik eet zelf ook niet iedere dag vlees, soms heb ik liever een visje of een pizza."

Kritisch

Slager Bram Knol uit Wierden merkt in de winkel dat de consument gevoelig is voor de (negatieve) berichtgeving in de media. "Klanten vragen waar het vlees vandaan komt en of er antibiotica is gebruikt. Ook informeren klanten of een dier netjes en respectvol aan z'n einde is gekomen."