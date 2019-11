Bewoners Springendal in Hezingen starten petitie uit onvrede over Natura 2000-onrust

De houtopslag na de bomenkap in het Springendal in april dit jaar (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

De bewoners van het Springendal in de gemeente Tubbergen zijn boos. Ze vinden dat ze inspraak moeten krijgen over wat er met het gebied waarin ze wonen moet gebeuren, nu er veel onduidelijk is over het stikstofbeleid en Natura 2000. En dus zijn ze een petitie gestart.

De buurt van initiatiefneemster Marieke Hansté, met de naam Hanstiehook, maakt deel uit van de buurtschap Hezingen in de gemeente Tubbergen. Het ligt dicht bij de Duitse grens, in het Natura 2000-gebied nummer 45, beter bekend als Springendal en Dal van de Mosbeek.

Gezamenlijk in stand

"Wij zijn inwoners van een buurtschap met misschien wel de oudste cultuurhistorie van Nederland", illustreert Hansté. "Het is een gebied waar bossen en weilanden, akkers en beekdalen, houtwallen, grafheuvels en zandwegen elkaar afwisselen."

"Dat landschap is mede tot stand gekomen dankzij boeren, die in samenwerking met andere bewoners van ons gebied nog altijd zorg dragen voor het beheer en het behoud van de begroeiing. Wat onze voorouders hebben opgebouwd, houden wij gezamenlijk in stand."

'Vrijwillig' verplaatst

Door alle onduidelijkheid en onrust door de stikstofproblematiek is de buurt bang dat het gebied langzaam leegloopt. "Tot enkele jaren geleden waren in 'Hanstiehook' nog drie boerenbedrijven actief", beschrijft Hansté. "Twee hiervan zijn inmiddels, als gevolg van veranderende regelgeving, zogenaamd vrijwillig verplaatst."

"Nu wordt door opgelegde en nog te verwachten beleidsmaatregelen ook de laatste boerderij in haar voortbestaan bedreigd. Als ook deze boerderij zou moeten verdwijnen, verliezen we daarmee het hart van onze buurt en ons 'noaberschop'." Hansté benadrukt dat dat niet alleen funest is voor de inwoners van Hezingen, maar ook voor het toerisme.

Kaalslag en verwildering

Daarnaast ziet de buurt met lede ogen aan hoe het gebied, door ingrijpen van allerlei instanties, langzaam verandert. "De huidige natuurgebieden in Hezingen, deels in eigendom van de Terreinbeherende Organisaties, zijn nu al deels afgesloten voor ons", zegt Hansté.

"In deze gebieden zien we, dat onderhoud óf veel te drastisch plaatsvindt door grootschalige houtkap óf in het geheel niet." Met als gevolg onder meer kaalslag, verwildering en het onbegaanbaar worden van wandelpaden, zo zegt Hansté.

In gesprek

En dus is het tijd voor actie. De buurt is een online petitie gestart, die momenteel al bijna vijfhonderd keer is ondertekend. Het doel is uiteindelijk medezeggenschap in de plannen van de politiek. Hansté: "Wij willen graag in gesprek met politici, en met relevante instanties en organisaties, om een halt toe te roepen aan de actuele problemen."

Daarvoor wil de buurt de petitie eerst aanbieden aan de gemeenteraad van Tubbergen. Ook de provincie Overijssel kan de petitie tegemoet zien. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.