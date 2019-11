Rabillard terug in basis bij Go Ahead Eagles, Van der Venne vraagteken

Antoine Rabillard keert zondag waarschijnlijk terug in de basis bij Go Ahead Eagles in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De spits krijgt de voorkeur boven Maecky Ngombo.

Of Richard van der Venne ook terugkeert in het elftal na zijn schorsing van vorige week is nog onzeker; de middenvelder ontbrak vandaag op de training vanwege rugklachten. Trainer Jack de Gier beslist morgen of Van der Venne kan spelen. Als dat niet het geval is, krijgt Alexander Bannink opnieuw een basisplaats.

Stabiliteit

De Graafschap leed afgelopen maandag tegen Jong AZ de eerste nederlaag (2-1) van het seizoen. De Gier, die aandachtig toeschouwer was bij dat duel in Wijdewormer, verwacht niet dat de ploeg uit Doetinchem nu ineens van slag is. "Het kan een keer gebeuren dat je verliest. Maar De Graafschap is wel een ploeg die kan terugvallen op de stabiliteit van de weken daarvoor."

Lef en durf

De Superboeren zijn nog altijd de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie met zeven punten voorsprong op Go Ahead Eagles, dat zevende staat. "We willen graag wat extra druk uitoefenen. Bij winst trek je De Graafschap naar de andere ploegen toe", weet De Gier. "En als we lef en durf hebben, dan liggen er zeker kansen."

Het duel op de Vijverberg begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.