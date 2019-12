Historisch festival wint Stadsprijs 2019 van gemeente Almelo

Het Historisch Festival is de grote winnaar van de Stadsprijs Almelo 2019. Het festival was samen met stichting De Eethoek en de Zomerschool voor senioren genomineerd. De prijs is een geldbedrag van drieduizend euro.

Het juryrapport noemt het tweejaarlijkse festival een geweldig spektakel voor een breed publiek. Het aantrekkelijke schouwspel is niet alleen in Almelo, maar in heel de regio een publiekstrekker geworden. Bijzonder is ook de samenwerking met onderwijs, die met het festival kinderen interesseert voor geschiedenis.

Laagdrempelig evenement voor iedereen

Daarnaast is het festival goed voor de uitstraling van Almelo. Acteurs uit heel Europa doen mee, maar ook veel Almelose vrijwilligers helpen met de organisatie. Het toont de verbindingskracht in Almelo. Een laagdrempelig buitenevenement voor jong en oud; dat is de kracht van het festival.

Het Historisch Festival is genomineerd vanwege de bijzondere en onderscheidende meerwaarde die ze hebben voor de stad. Daarnaast is het festival gratis toegankelijk voor alle inwoners. Het is ook om deze redenen dat de commissie de Stadsprijs toekent aan het Historisch Festival.

Een structurele bijdrage aan de Almelose gemeenschap

De oproep om kandidaten voor te dragen voor de Stadsprijs leverde meer dan 400 inzendingen op. In totaal 67 kandidaten werden voorgedragen. Hieruit selecteerde de commissie Stadsprijs drie genomineerden. Juryvoorzitter Peter van der Hout benadrukt dat de commissie met name heeft gekeken naar de structurele bijdrage van de kandidaten aan de Almelose gemeenschap.

Eerdere winnaars

De Stadsprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. In 2017 mocht Huis van Katoen en Nu de stadsprijs in ontvangst nemen. Eerdere winnaars waren Heracles Almelo (2015), de Almelose Ruiterdagen(2013) de Stichting HobNob (2011), de Stichting Atelierroute Almelo (2009), de Geleraaf (2007), de Stichting Beeklustpark (2005), Nolda Schepers en Diny Wind voor het project Boodschappenmand (2003), de Stichting Profronde Almelo (2001), Ineke Pezie voor het Mans Kapbergproject (1999) en Jan Krol voor zijn werk voor en namens de Bibliotheek Almelo (1997).

Het is dit jaar de twaalfde keer dat de Stadsprijs Almelo wordt uitgereikt. Cobi Noordhoff, Marjolein Wessels, Brian van Loo, Gabriël Urucoglu en Joost Tiemersma vormen samen met voorzitter Peter van der Hout de onafhankelijke commissie Stadsprijs.

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte vrijdagmiddag in het stadhuis de prijs uit. Behalve een geldprijs bestaat die uit een sculptuur van kunstenaar Robert Jansen en een oorkonde. Het geld moet de winnaar ten goede laten komen aan de stad.