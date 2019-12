Kanon zwijgt bij Koninklijke UD in Deventer

En daar is de supportersvereniging bijzonder teleurgesteld over. Het miniatuur kanon waarmee de supporters sinds jaar en dag feest vieren als er is gescoord, is al sinds 1907 in het bezit van de club die het komend jaar haar 145 jarig bestaan viert. Het mini-kanon werd afgelopen weekend bij wijze van afscheid nog één keer afgeschoten.

Het kanon werd in vroegere tijden afgeschoten om de inwoners aan de overkant van de IJssel te laten weten dat er gescoord was. Die traditie is al meer dan honderd jaar in stand gehouden. Maar sinds de aanscherping van de nieuwe wapenwet is het over met de pret.

Voetbalhart doet pijn

"We mogen alleen nog schieten tijdens bijzondere evenementen, zoals het 145 jarig jubileum dat we komend jaar gaan vieren, maar daar moeten we dan wel een ontheffing voor aanvragen", aldus Heeres.

En daarmee is de lol er af. "Het doet mijn UD hart pijn", zegt één van de supporters langs de lijn. De meesten betreuren het verdwijnen van de jarenlange traditie.

'BOEM!' roeper gezocht

Op de vraag hoe er nu lawaai gemaakt moet worden als de vijfde klasser UD scoort zegt één van de voetbalfans;

"harder juichen, dat is de enige oplossing. We hebben ook al gezocht naar iemand die naast de cornervlag, waar het kleine kanon altijd stond, heel hard 'BOEM!' wil roepen, maar die hebben we helaas nog niet gevonden, dus we zullen het samen moeten doen."