Deventenaar (38) kwam in Limburg om door eigen voorrangsfout

De Deventenaar (38) die overleed na een ongeluk afgelopen zaterdag in Margraten, maakte een voorrangsfout. Dat meldt de Limburgse politie. De auto van de Deventenaar kwam in botsing met een lijnbus.

Volgens de politie blijkt ook uit onderzoek dat de buschauffeur geen fout maakte. Die heeft volgens de politie niet te hard gereden.

Gezin

Bij het ongeluk raakte de echtgenote van de Deventenaar zwaargewond. Hoe het met haar gaat, heeft de politie niet bekend gemaakt.

De drie kinderen van het stel, die ook in de auto zaten, raakten lichtgewond. Ze liggen niet meer in het ziekenhuis.

Fout

Afgelopen maandag maakte de politie bekend dat de man overleed. Daarbij ging de politie in de fout, want de man was op dat moment nog niet overleden.

De Deventenaar was op dat moment weliswaar klinisch dood, maar werd nog in coma gehouden. "Het is een uitermate pijnlijke situatie", zei een politiewoordvoerder. "Die is ontstaan bij een interne communicatiefout, met ontzettend vervelende gevolgen. We hebben uiteraard onze excuses aan de familie aangeboden."

De woordvoerder bevestigt dat de man inmiddels wél is overleden.