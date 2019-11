Vertrekkend wethouder Eerenberg zal altijd verbonden blijven aan reddingsplan FC Twente

Toen burgemeester Onno van Veldhuizen bij de huldiging van FC Twente op het podium op klom om de supporters van de kersverse kampioen van de eerste divisie toe te spreken, werd hij weggefloten. Grote kans dat het anders was gegaan als scheidend wethouder Eelco Eerenberg daar had gestaan, wethouder van financiën bij de gemeente en in Enschede verantwoordelijk voor het dossier FC Twente. Eerenberg kreeg de handen van de supporters wel op elkaar.

Het is zijn belangrijkste wapenfeit sinds hij in mei 2014 aantrad als wethouder van de gemeente Enschede. FC Twente verkeerde een groot deel van die periode in zwaar weer. De club vecht na de degradatie uit de eredivisie in 2018 voor haar bestaan. Er zijn miljoenen nodig om de club van de ondergang te redden. En een van de partijen die een doorslaggevende rol in het reddingsplan heeft, is de gemeente Enschede.

Schuldsaneringsplan

Aan wethouder Eelco Eerenberg de taak om het schuldsaneringsplan dat de club heeft opgesteld door de Enschedese raad te loodsen. Onderdeel van dat schuldsaneringsplan is een deal tussen de gemeente Enschede en FC Twente waarin staat dat FC Twente twee jaar geen rente en aflossingen hoeft te betalen. Een bedrag van vier miljoen euro. En de gemeente staat garant voor zeven miljoen euro.

Eerenberg stond tijdens de onderhandelingen over de redding van FC Twente telkens tussen twee vuren. Aan de ene kant was daar de club, die meerdere keren dreigde met een faillissement als de gemeente niet snel met geld over de brug kwam. Aan de andere kant was daar de gemeenteraad van Enschede die verdeeld was over de redding van de club. Want FC Twente laten vallen betekende een afschrijving van miljoenen euro's aan geleend geld.

Uiteindelijk wist Eerenberg de raad zover te krijgen dat negen miljoen euro van de gemeentelijke lening een achtergesteld karakter kreeg. Over dat deel hoeft FC Twente dus geen rente en aflossing meer te betalen. Daarnaast schold Enschede FC Twente een bedrag van vijf miljoen euro kwijt.



Beste jonge bestuurder

Eelco Eerenberg werd als wethouder van Enschede in 2015 verkozen tot beste jonge bestuurder van 2015. "Het gemak waarmee wethouder Eerenberg complexem bestuurlijke uitdagingen fileert, laat zien dat hij hier ongewoon veel talent voor bezit", oordeelde de jury toen.

Twee jaar later was hij genomineerd voor de titel beste lokale bestuurder, maar greep toen naast de hoofdprijs.

Eerenberg had in zijn vijf jaar wethouderschap een aantal zware dossiers onder zijn hoede. Zo moest de gemeente dit jaar opnieuw, voor het elfde jaar op rij, fors bezuinigen. Enschede heeft te maken met een structureel tekort van negen miljoen euro.

Maatje groter

En hoewel in de stad Enschede nog genoeg te doen is, lonkt nu Utrecht als mooie uitdaging. "Het is allemaal net een maatje groter", zegt Eerenberg daar zelf over als hem gevraagd wordt Utrecht met Enschede te vergelijken. "In mijn portefeuille in Enschede zit ook het stationsgebied. Dat is een enorme klus. Het komt langs en het trekt aan."

Net als in Enschede valt ook in Utrecht jeugdzorg onder zijn verantwoordelijkheid. Een beleidsterrein waar hij zich zorgen over maakt. Onlangs trok hij nog met 150 andere jeugdzorgwethouders naar Den Haag om daar een debat over de jeugdzorgbegroting bij te wonen.

Op eigen kracht

Eerenberg is gepolst voor de klus in Utrecht. "Bij D66 gaat het zo dat iedereen mag solliciteren naar een wethoudersfunctie maar soms word je ook ergens op gewezen. Daarna moet je het wel helemaal op eigen kracht doen."

Eerenberg heeft op de dag dat zijn vertrek bekend is geworden een 'dubbel gevoel'. Hij heeft het naar zijn zin in Enschede maar ziet ook de uitdagingen in die grotere stad Utrecht. Heel lang zal hij in ieder geval niet meer in Enschede blijven. Als de gemeenteraad van Utrecht op 19 december instemt met de voordracht van Eerenberg, is hij ongeveer een week voor kerst vertrokken uit Enschede.