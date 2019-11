De koning aan de operatietafel in Enschede: "Hij deed het heel goed"

"Heel bijzonder om de koning te mogen ontmoeten en rond te leiden. Ik vond het heel leuk om met hem te mogen praten over mijn opleiding en wat we hier aan het doen zijn", vertelt student technische geneeskunde Erin Teule. "In de operatiekamer heb ik het een en ander verteld over de werkzaamheden daar en alle technieken, daarna droeg ik hem over aan mijn mede-studenten."

Vervolgens ontfermde student Lars Bannink zich over de koning, waarmee hij een korte simulatie deed van een operatie. "Heel mooi hoe we samen met een gesimuleerde patiëntencasus bezig zijn gegaan. De koning was erg geïnteresseerd en hij stelde ook gerichte vragen." En of het opereren een beetje soepel verliep? "Ja hoor, hij deed het erg goed."

Koning Willem-Alexander opende het TechMed Lab van de Universiteit Twente (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)