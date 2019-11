Technologische kennis van ruim duizend Almelose leerlingen getest

"We hebben deze quiz georganiseerd omdat we jongeren willen interesseren voor techniek", zegt organisator Lianke Gerdzen. "We willen laten zien welke mooie tech-bedrijven hier in Almelo gevestigd zijn."

Tekst gaat verder onder de video





De roep om nieuw technisch talent is groot. Volgens Gerdzen hebben bedrijven moeite om vacatures in te vullen. "Dat is nu al een probleem, maar dat probleem wordt in de toekomst steeds groter."



De 'Almelounge' van Erve Asito zit gevuld met potentiële kennis, hoewel de een wat meer geïnteresseerd is dan de ander. Babs Sanderman en haar team komen als sterkste uit de bus. Toch ziet Babs een carrière in de techniek niet per se zitten. "Maar we krijgen in de toekomst steeds meer met technologie te maken."