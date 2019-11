Van Polen twijfelgeval bij PEC Zwolle voor duel in De Kuip

De kans is groot dat PEC Zwolle het komende zondag op bezoek bij Feyenoord moet stellen zonder aanvoerder Bram van Polen. De routinier heeft een enkelblessure en de kans dat hij in De Kuip aan de aftrap zal verschijnen is bijzonder klein.

Dat is een hard gelag voor de verdediger, want hij was net terug van een slepende schouderblessure. Naast Van Polen zijn ook Kenneh Paal, Mustafa Saymak en Etiënne Reijnen niet inzetbaar in Rotterdam.

Thy vervangt Ghoochannejhad

De Iraanse spits Reza Ghoochannejhad kreeg vorig weekend een rode kaart tegen Fortuna Sittard en is daardoor voor één duel geschorst. Zijn plek in de punt van de aanval zal ingevuld worden door Lennart Thy. Zondagmiddag is de aftrap in De Kuip om 16.45 uur.