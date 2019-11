Provincies en regering op hoofdlijnen akkoord over stikstofregels

De provincies en het kabinet zijn het in grote lijnen eens over stikstofmaatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven en de bouw weer op gang te helpen. "We zetten de puntjes nog op de i, begin volgende week presenteren we de plannen", aldus minister Schouten van Landbouw na overleg met de twaalf provincies in Utrecht.

De nieuwe regeling is voor boeren soepeler dan de normen die in oktober door sommige provincies werden voorgeschreven. De boerenprotesten tegen de maatregelen lijken effect te hebben gehad. Volgens Schouten wordt er nu één lijn getrokken in alle provincies.

De versoepeling zit in de stikstofruimte die boeren tot hun beschikking hebben als ze gaan verbouwen of verkopen en een nieuwe vergunning krijgen. Die stikstofruimte wordt in het akkoord berekend op basis van de grootte van de stal; sommige provincies gingen in oktober nog uit van het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stal staat. Dat is vaak een lager aantal dan waar in de stal ruimte voor is.

Nieuwe vergunning

De regels gelden alleen voor nieuwe vergunningen. Als de boer blijft boeren met de koeien die hij heeft en zijn boerderij staat niet in de buurt van een bedreigd natuurgebied, verandert er niets. Pas als hij iets met zijn bedrijf wil gaan doen en dus een nieuwe vergunning nodig heeft, komt de nieuwe rekensom in beeld.

Vanmiddag zat minister Schouten van Landbouw met bestuurders van de twaalf provincies om tafel om op één lijn te komen. Het was de bedoeling dat Schouten vandaag al een akkoord zou presenteren, maar dat is niet gelukt. Toch zegt Schouten tevreden te zijn: "Ik ben heel blij dat we het nu eens zijn over de lijn."

Eenduidige regels

In een verklaring meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten.

Op dit moment werken de provincies aan een herziening van de op 8 oktober ingegane beleidsregels. Deze zullen naar verwachting op 10 december door de colleges van Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.