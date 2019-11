LTO Noord over stikstofmaatregelen: 'blij met eenduidigheid, maar nog veel vragen'

Versoepeling van de stikstofruimte bij een nieuwe vergunning en dezelfde regels in alle provincies. Het zijn stikstofmaatregelen die de vergunningverlening voor boerenbedrijven weer op gang moeten helpen. Arjan Bonthuis van boerenorganisatie LTO Noord is blij, maar heeft nog veel vragen.

Gisteren werd bekend dat de provincies en het kabinet het in grote lijnen eens zijn over stikstofmaatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven en de bouw weer op gang te helpen. Volgende week wordt het volledige plan gepresenteerd.

Versoepeling

Het lijkt erop dat bij nieuwe vergunningen voortaan de zogeheten stikstofruimte wordt berekend op basis van de grootte van de stal. Eerder keken provincies naar het aantal dieren dat daadwerkelijk in de stal stond, maar dat aantal lag vaak lager dan waar de stal ruimte voor biedt.

Een gunstige maatregel voor de boeren, maar Bonthuis houdt een slag om de arm. "Het is fijn dat die versoepeling er komt, maar er is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend hoeveel emissie men gaat hanteren voor de grootte van een stal."

Eenduidige regels

Schouten gaf gisteren aan dat er voortaan één lijn wordt getrokken in alle provincies en daar is Bonthuis vooral blij mee. "De rechtsongelijkheid die ontstaan is, is niet democratisch. Het kan niet zo zijn dat er in Gelderland andere regels worden gehanteerd dan in Overijssel."

"En dat ziet de overheid nu ook in", vervolgt hij. "Ik weet niet of dit door de boerenprotesten komt, maar het heeft zeker geholpen."