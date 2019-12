Geldstromen rond Lelystad Airport onderwerp van onderzoek Follow the Money

Omroep Flevoland en Follow The Money gaan samen diepgaand onderzoek doen naar de besluitvorming rond Lelystad Airport. In een pitch op de website van Omroep Flevoland kreeg dit onderzoeksvoorstel de meeste stemmen.

Het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money wil samen met de Flevolandse omroep onderzoeken hoe de geldstromen lopen in het project rond de uitbreiding van Lelystad Airport.

Kosten baten

"Vanaf het begin in 2008 is er gesjoemeld, werden onderzoeksresultaten achtergehouden en werden een onjuiste Milieu Effect Rapportage (MER) en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gepubliceerd. Stel de sjoemelpraktijken van de overheid aan de orde en krijg een duidelijk beeld va de geldstromen van dit project", zegt oud-verkeersvlieger Ruud Holswilder. Hij is één van de initiatiefnemers van de pitch.

Het onderzoeksvoorstel van Holswilder kreeg de meeste stemmen in de pitch die in totaal twee weken duurde. Volgens de jury gaat het om een degelijk goed uitgewerkt voorstel over een belangrijk en beladen onderwerp. Er is veel documentatie beschikbaar in de vorm van beleidstukken die onder meer zijn verkregen via WOB-procedures. Het onderwerp leeft ook buiten Flevoland, waar de overlast mogelijk groter is dan in de provincie zelf. Er zitten vele interessante kanten aan dit onderwerp, schrijft de omroep op haar nieuwswebsite.

Transparant onderzoek

Follow the Money is een platform voor onderzoeksjournalistiek dat zijn sporen al verdiend heeft. Het platform heeft onder meer zorgfraude onderzocht en onder de aandacht gebracht. Vanaf maandag buigen de onderzoeksjournalisten zich over de manier waarop invulling gegeven wordt aan de Flevopitch. Het wordt in ieder geval een transparant onderzoek waarbij de redacties regelmatig over de vorderingen zullen publiceren.

Het onderzoeksproces is te volgen via omroepflevoland.nl en via de website van Follow the Money.