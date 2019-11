'Peetvader' van Zwolse daklozen, Joop van Ommen, heeft eigen boek

Het boek is geschreven door Zwollenaar Anton Cramer, die de afgelopen twee jaar intensief contact met van Ommen heeft gehad. Hij zag Joop wel eens op verschillende plekken in de stad en vond hem mystiek, hij wilde graag weten wat voor verhaal er achter de markante Zwollenaar schuil ging.

Dit boek moest er volgens Cramer gewoon komen."Er is al veel over hem verschenen maar niet een boek waarin staat wat de drijfveren zijn van Joop van Ommen. Wat bezielde de man om duizenden dak- en thuislozen en vluchtelingen een luisterend oor en onderdak te verschaffen?"

Moeilijke jeugd

Het antwoord op die vraag ligt voor een groot deel verscholen in het verleden. Joop van Ommen had een moeilijke jeugd, hij komt uit een gebroken gezin en heeft armoede gekend.

"Het is het leven van een straatjongen, die alleen bij zijn moeder opgroeide. Hij begrijpt en spreekt de taal van de straat. Hij laat zich, als hij dat nodig vindt, niet hinderden door instanties en regels"

Dat blijkt onder meer uit de manier waarop hij jarenlang dak- en thuislozen opving achter de WRZV-sporthal.

"Alles wat niet mocht, vond ik leuk", vertelt de 'bekende' Zwollenaar. Als Van Ommen iets in zijn hoofd haalde, ging hij z'n eigen weg.

Al vroeg leerde hij het dakloze leven kennen. "De moeder van Van Ommen ving dakloze mensen op", vertelt Cramer. En dus sloeg Van Ommen dezelfde weg in. Hij richtte de Stichting WRZV op, bouwde in de jaren tachtig een sporthal en ving daar zijn eerste dakloze op.

Joop besloot zijn sporthallen, die we kennen als de WRZV-hallen, open te stellen voor ook andere dak- en thuislozen. Later stond hij aan de wieg van de huidige daklozenopvang De Herberg in Zwolle. Waar hij in april dit jaar stopte.

'Het leven ligt op straat'

Het verhaal, de passie van Joop en zijn strijd om mensen van de straat te houden, is beschreven in het boek 'Het leven ligt op straat'. Met het boek wil Cramer inwoners van Zwolle deelgenoot maken van wat Van Ommen tegenkwam tijdens zijn strijd.

"Hij heeft allerlei ellende en tegenwerking meegemaakt. We hebben de afgelopen twee jaar heel veel intensieve gesprekken gehad, waarbij we ook samen gehuild hebben."

Van Ommen is blij met het boek "Heel blij, nou kan iedereen zelf lezen hoe het in de afgelopen jaren gegaan is, en hoe ik vaak tegen de stroom in toch dingen voor elkaar heb gekregen."

Minister Arie Slob reikte vandaag het eerste exemplaar van het boek uit aan de echtgenote van Van Ommen. Het is vanaf vandaag te koop bij Zwolse boekhandels voor 16,50 euro. Daarvan gaat één euro naar stichting KiKa.