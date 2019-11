Vol verwachting klopt het Deventer hart, zijn de pieten wit of zwart?

Sinterklaas is in Deventer (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Vol verwachting klopt in deventer het hart is de piet wit of zwart

Spanning bij klein en groot vanmorgen in Deventer. Wat had de Sinterklaas-commissie bedacht om tegemoet te komen aan de wens van de gemeente om meer (kleur)diversiteit bij de pieten.

Op de Wellekade stonden duizenden kinderen en volwassen te wachten op de aankomst van de Goedheiligman. Om kwart voor tien was het moment daar en zette de Sint voet aan wal in Deventer. Na een hartelijk ontvangst door burgemeester Ron König stapte Sinterklaas op z'n paard en vertrok met z'n gevolg richting de binnenstad. Langs de route stonden eveneens duizenden kinderen en volwassenen.

Roetveegquotum

Het was dit jaar niet alleen voor de kleintjes spannend ook voor de volwassenen was het een een groot vraagteken welke pieten er van boord zouden stappen. De gemeente Deventer wilde dat bij de intocht roetveegpieten moesten worden geïntroduceerd en dreigde de subsidie voor het feest te stoppen als dit jaar niet ten minste een derde van de pieten een roetveeguiterlijk zou hebben; het zogeheten 'roetveegquotum'. Na hevige (landelijke) protesten trok de gemeente het besluit weer in. De organisatie zegde toe met een eigen alternatief te komen.

Schoorsteen(piet)

Sinterklaas was blij dat hij weer in Deventer was. "Een heel oude traditie, volgend jaar voor de honderdzestigste keer." Dit jaar heeft hij naast de gebruikelijke (zwarte) hoofdpieten en (witte) edellieden voor het eerst 'schoorsteenpieten' meegenomen. "Zij moeten zorgen dat we op het dak geen roet binnenkrijgen." Burgemeester Ron König reageerde tevreden. "Ik heb schoorsteenpieten die niet zwart zijn gezien en andere figuren met witte gezichten. Ze hebben echt hun best gedaan."

Niets aangepast

Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie heeft zich altijd verzet tegen de roetveegpiet en zegt dat er nauwelijks iets is aangepast. "Het zijn schoorsteenvegers en geen pieten, van de edelieden zou je kunnen zeggen dat het witte pieten zijn, maar dat is niet zo. We doen precies hetzelfde als andere jaren." Burgemeester König laat weten dat er is afgesproken het feest te evalueren.

Geen protesten

Er werd niet echt rekening gehouden met protesten of demonstraties en dat bleek ook niet nodig. Een beveiliger langs de route sprak drie personen aan die zich opvallend gedroegen. Tussen de vijf en zesduizend mensen waren naar schatting bij de intocht van Sinterklaas in Deventer.