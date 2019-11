Doelpuntenmachine Heracles Almelo draait ook tegen ADO Den Haag op volle toeren

Heracles Almelo heeft vanavond de vijfde thuiszege in successie geboekt. Op Erve Asito had de ploeg van trainer Frank Wormuth geen kind aan ADO Den Haag, dat met het schaamrood op de kaken terug werd gestuurd naar de hofstad. De zwart-witte doelpuntenmachine van de Duitse oefenmeester draaide wederom op volle toeren: 4-0.

Met Mo Osman weer in de basis was Heracles heer en meester, zonder briljant veldspel op de mat te leggen. Halverwege de eerste helft konden de handen voor het eerst op elkaar, voor de Belgische topschutter in Almelose dienst. De ontketende Cyriel Dessers speelde zichzelf knap vrij na een leep balletje van Alexander Merkel en maakte zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Vijf minuten voor de theepauze verdubbelde Mauro Júnior de score. De Braziliaan was het eindstation van een razendsnelle Heracles-omschakeling en liet ADO-doelman Luuk Koopmans op aangeven van rechtsback Tim Breukers voor de tweede keer kansloos.

Dessers

Heracles won de laatste vier thuisduels met een imponerend doelsaldo van zestien voor en twee tegen, en tegen ADO zetten de Almeloërs die indrukwekkende reeks vrolijk voort. Het onthutsend zwakke ADO was voor Dessers de ideale opponent om zijn doelpuntenmoyenne nog maar wat verder op te krikken. Een fraaie pass van Osman werd koeltjes afgerond door Dessers, die daardoor in ieder geval voor één avond de topschutter van de Eredivisie is.

Tweehonderdste zege

De 4-0 van Merkel was typerend voor de avond. Routinier Lex Immers liet zich op kinderlijke wijze uitspelen, waarna de middenvelder rustig kon afwerken. ADO leek via Tomáš Necid de eretreffer te maken, maar de VAR constateerde hands en keurde het doelpunt af. Zodoende werd de tweehonderdste Eredivisie-zege van Heracles er eentje met een gouden randje.

Blessure Czyborra

Smet op de avond was het uitvallen van Lennart Czyborra. De Duitse linksback moest na een half uur voetbal noodgedwongen worden gewisseld, nadat zijn enkel lelijk dubbelklapte. Zijn vervanger was Jeff Hardeveld, die na anderhalf jaar afwezigheid zijn officiële rentree maakte in de hoofdmacht.

Heracles Almelo - ADO Den Haag 4-0

1-0 Dessers (22)

2-0 Mauro Júnior (40)

3-0 Dessers (57)

4-0 Merkel (66)

Arbiter: Manschot

Geel: Hardeveld, Pröpper

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra (Hardeveld/32); Kiomourtzoglou, Osman (Dos Santos/71), Merkel; Van der Water (Konings/85), Dessers, Mauro Júnior



ADO Den Haag: Koopmans; Malone, Beugelsdijk (Bjelica/77), Pinas, Meijers; Immers, Goossens (Bakker/69), Haye (Ould-Chick/58); Summerville, Necid, Falkenburg