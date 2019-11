HHC-trainer Karsten in gesprek met hoofdklasser: ''Ze hadden een heel goed verhaal''

Gert Jan Karsten is volgend seizoen mogelijk trainer in de Hoofdklasse. De huidige oefenmeester van HHC Hardenberg, die een maand geleden bekend maakte na deze jaargang te vertrekken bij de Tweede Divisionist, heeft onlangs om de tafel gezeten met een club waarvan hij de naam nog niet wil noemen.

"Ik heb met een hoofdklasser gesproken, verder nog niets", laat Karsten enkele uren na de overtuigende zege op Excelsior Maassluis (5-0) weten aan RTV Oost. "Het is rustig, maar zo'n wedstrijd als vandaag komt dan wel op een lekker moment. Niet alleen het elftal en de club, maar ook de trainer komt dan lekker in het nieuws."

Mocht Karsten daadwerkelijk naar de Hoofdklasse vertrekken, dan betekent dat een flinke stap omlaag voor de 40-jarige trainer. Zelf vindt hij het niet eens zo vreemd. "Henk Fraser won de beker met Vitesse, tekende bij Sparta en speelde vervolgens in de Keuken Kampioen Divisie. Dat soort dingen gebeuren. Als er drie of vier Tweede Divisie-clubs hadden gebeld, dan had ik dat gezegd. Maar dat is niet zo."

Goed verhaal

"Er is op dit moment één hoofdklasser, die een heel goed verhaal had. Daar heb ik met veel plezier mee gesproken. Dan is het aan mij om te bepalen of ik dat wel of niet doe. Ik moet ook gewoon solliciteren. Daar ben ik niet te groot voor. Bij twee à drie clubs uit de Derde Divisie heb ik aangegeven dat ik geïnteresseerd was, maar daar stond ik niet op het lijstje. Voor de rest speelt er niets, behalve dan die hoofdklasser. Maar het kan in de voetballerij heel snel veranderen. Wie weet is het over een week heel anders", aldus Karsten.