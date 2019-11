Heracles-spits Dessers topscorer van Eredivisie: ''Boven hen staan is helemaal speciaal''

Cyriel Dessers is de topschutter van de Eredivisie. In ieder geval voor één avond. De spits van Heracles Almelo maakte tegen ADO Den Haag (4-0) zijn tiende en elfde treffer in slechts vijftien wedstrijden.

Daarmee passeert hij Donyell Malen (PSV) en Quincy Promes (Ajax), die op tien goals staan, maar morgen nog in actie komen. "Ik vond het al heel wat om tussen jongens als Malen en Promes te staan, maar erboven staan is helemaal speciaal. Het is voor mij geen doel op zich om topscorer te worden. Ik denk ook dat dat best lastig is als speler van buiten de top drie."

Vleminckx

Toch weet Dessers dat het niet onmogelijk is. Op de vraag welke Belgische speler van buiten de top drie hem voor ging reageert hij alert. "Ja, Björn Vleminckx, met NEC. Maar dat is wel lang geleden, hè. We zijn nu tien jaar verder en ik denk dat het nu moeilijker is", vervolgt hij.

Dessers vindt niet dat Heracles Almelo te afhankelijk is van hem. "Kijk maar naar Mauro en Van der Water. Zij maken ook gewoon hun doelpunten. Op het begin was er twijfel over ons rendement, maar we laten het nu wel zien", aldus Dessers.