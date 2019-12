FC Twente moet na wervelend begin toch buigen voor Ajax

FC Twente heeft in de Eredivisie niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Ajax. In de Grolsch Veste begon de formatie van Gonzalo Garcia voortvarend en leek een stunt in de maak, maar na rust stelde de landskampioen alsnog orde op zaken: 2-5.

Na een indrukwekkend applaus voor de deze week overleden clubman Hennie Ardesch, werd het duel in gang gezet en was het balbezit in de beginfase voornamelijk voor de bezoekers. Ajax dicteerde het spel, maar echt gevaarlijk werden de Amsterdammers niet. Na een kwartier kwamen de gastheren uit het niets op voorsprong toen Ziyech balverlies leed en Twente er vliegensvlug uit kon komen via Aitor. De Spanjaard vond Nakamura, die naar binnen sneed en fraai de bovenhoek vond, 1-0.

Twente op rozen

Ajax was het vervolgens helemaal kwijt en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van. Aitor werd vrijgespeeld door Selahi en maakte geen fout oog-in-oog met Onana: 2-0. Diezelfde Aitor werd even later vrijgespeeld op rechts, maar zag de geheel vrijstaande Nakamura over het hoofd, waardoor de potentiële 3-0 verkeken was.

Aansluitingstreffer Ajax

De Enschedese storm ging daarna even liggen en zodoende kon Ajax terugkomen in de wedstrijd. Ziyech haalde na ruim een half uur de achterlijn, zette voor en zag Lang van dichtbij de aansluitingstreffer voor zijn rekening nemen, 2-1.

Amsterdammers kantelen duel

Vijf minuten na rust was diezelfde Lang verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De jeugdexponent van Ajax werd bij de tweede paal gevonden en kon eenvoudig de 2-2 binnen schieten. Twente kwam er in de tweede helft niet meer aan te pas en moest toezien hoe Ajax na ruim een uur de wedstrijd kantelde en naar zijn hand zette. Invaller Huntelaar kreeg de bal op de rand van de zestien voor zijn voeten, twijfelde geen moment en pegelde hard de 2-3 achter Drommel.

Hattrick Lang

Een aantal minuten later was het duel definitief gespeeld toen defensief geklungel bij de thuisploeg de 2-4 inleidde. De uitkomende Drommel kopte op de rug van Schenk en daardoor kon Lang doodeenvoudig zijn hattrick aantekenen. Een slotoffensief van de Enschedeërs bleef uit en daardoor weet de hoofdmacht van de bezoekers voor het eerst sinds 2013 weer eens te winnen in De Grolsch Veste. Huntelaar bracht in blessuretijd de 2-5 eindstand nog op het bord.

FC Twente - Ajax 2-5

1-0 Nakamura (15)

2-0 Vuckic (19)

2-1 Lang (32)

2-2 Lang (51)

2-3 Huntelaar (62)

2-4 Lang (70)

2-5 Huntelaar (90+6)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Schenk, Tagliafico, Selahi, Roemeratoe, Mazraoui, Marin

FC Twente: Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Brama, Roemeratoe (Menig/83), Selahi; Aitor, Vuckic (Berggreen/76), Nakamura Zekhnini/71).

Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico (Dest/67); Martinez, Van de Beek, Ziyech, Lang (Marin/82), Tadic, Promes (huntelaar/26).