Hoogland moet in Hongkong meerdere erkennen in Lavreysen

Samen maken ze deel uit van de ploeg die op de teamsprint voorlopig onklopbaar is. Vrijdag waren ze net als in de eerste twee wereldbekers de beste. Op het koningsnummer bereikten Lavreysen en Hoogland ook in Hongkong de finale. Net als in Glasgow had de Brabander aan twee heats genoeg.

Alleen in Minsk had Lavreysen, de regerend wereldkampioen ook, een heat moeten afstaan aan zijn maatje die hij ook in de WK-finale had verslagen. Op het afgelopen EK was Hoogland echter weer de betere. Shanne Braspennincx bereikte in Hongkong de finale op het onderdeel keirin. Daarin eindigde de Brabantse als zesde en laatste.