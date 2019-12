Quick'20 lijdt bij RKAVV vierde nederlaag van het seizoen

Al na negen minuten was RKAVV dicht bij de openingstreffer. Lovette Felicia schoot op de paal. Na een klein half uur was het wel raak voor de aanvaller. Hij zorgde voor de 1-0 na een fraaie actie van Rico de Boer. Kort voor rust raakte de Oldenzaalse ploeg nog de lat en even later gingen de ploegen aan de thee in Leidschendam.

Na een uur was het 2-0. Jeremy van Lochem verdubbelde score op aangeven van Remco Overdevest. Ruim een kwartier voor het einde was het beslist. Van Lochem maakte zijn tweede en zorgde voor de 3-0. In de slotfase maakte Overdevest zelf de 4-0 en maakte Tim Zwienenberg namens Quick nog de eretreffer: 4-1.