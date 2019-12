Zaaloverzicht: Landstede ruim langs Den Helder, ook zege Jolly Jumpers en Apollo 8 wint in vijf sets

Na het eerste kwart was het verschil slechts een punt: 17-16, maar daarna voerde de thuisploeg het tempo op en bij rust was het al 48-29. In het derde kwart behield de Zwolse ploeg een voorsprong van 19 punten: 62-43. Uiteindelijk was het het kwaliteitsverschil dus overduidelijk en won Landstede met meer dan 30 punten verschil. De Zwollenaren blijven daarmee de ranglijst in de Basketball League aanvoeren.

Zege Jolly Jumpers

De vrouwen van Jolly Jumpers wonnen in eigen huis met 74-66 van Den Helder. Daarmee doet het goed mee in de Basketball League. Het heeft 14 punten uit 11 duels. Batouwe heeft er twee meer, maar speelde ook een duel meer. Ook Grasshoppers heeft 16 punten. Die ploeg speelde elf duels.

Volleybalsters Apollo winnen

De volleybalsters van Apollo 8 uit Borne boekten de vijfde zege van het seizoen. FAST werd in een spannend duel met 3-2 verslagen. De setstanden in het Twentse dorp waren 23-25, 25-17, 25-19, 25-27 en 15-10. Apollo staat na de zege op een prima derde plek in de stand van de eredivisie.