Go Ahead Eagles neemt punt mee uit Doetinchem

Go Ahead Eagles speelt gelijk in Doetinchem (Foto: Pro Shots)

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles gelijkgespeeld op bezoek bij De Graafschap. Op De Vijverberg hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Het werd 1-1 en dat betekende de negende remise van het seizoen voor de Deventenaren.

Beide ploegen maakten er een aangename strijd van in de eerste helft, maar dat leidde in het begin niet echt tot grote kansen. De bezoekers uit Deventer kregen in het vervolg wel de betere mogelijkheden. Van der Venne stelde van afstand doelman Jurjus op de proef en een inzet van Navratil verdween naast het doel. De grootste kans voor de bezoekers kwam van de voet van Berden, maar zijn schot trog uiteindelijk geen doel.

Lieftink schiet binnen

Vlak na rust kwamen de bezoekers op voorsprong in Doetinchem. Lieftink kreeg de bal voor de voeten en liet met een kiezelhard schot Jurjus kansloos. Even later was de thuisploeg dichtbij de gelijkmaker, maar Seuntjens mikte net naast op aangeven van voormalig Heracles-aanvaller Van Mieghem.

Seuntjens faalt niet

Go Ahead Eagles hield lang stand bij De Superboeren, maar moest uiteindelijk toch de gelijkmaker incasseren. Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg een strafschop na een overtreding van Verhulst op Van Mieghem. Vanaf de stip maakte Seuntjens geen fout: 1-1. Go Ahead was nog twee keer dichtbij de overwinning, maar Van der Venne schoot op Jurjus en in de slotseconden werd door De Graafschap nog een bal van de lijn gehaald.

De Graafschap - Go Ahead Eagles 1-1

0-1 Lieftink (48)

1-1 Seuntjens (82/strafschop)

Arbiter: Nijhuis

Geel: Verhulst, Veldmate, Tutuarima

De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Olijve, Van den Boomen, Vet; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Rabillard, Berden (Edqvist/81).