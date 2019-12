Brama optimistisch: "We hebben meer met ons hart gespeeld dan laatste weken"

FC Twente was zondagmiddag in De Grolsch Veste hard op weg naar een stunt tegen Ajax. De Tukkers kwamen met 2-0 voor, maar dat was niet genoeg om Ajax te verslaan (2-5). Wout Brama was realistisch na de - uiteindelijk terechte - nederlaag.

"We hebben wat andere accenten gelegd met druk zetten en dat ging eigenlijk best wel goed, tot vijftig, zestig minuten. Daarna werd de ruimte een beetje te groot en spelen we Ajax in de kaart. Ze hebben fantastische spelers. Als de ruimtes klein zijn is het nog wel te doen, maar als ze groter worden, wordt het steeds moeilijker", was de conclusie van de aanvoerder na afloop.

"Zonder vuur, een matige ploeg"

Hij vervolgt: "We hebben het gedaan met een goed plan om vroeg druk te zetten. Maar daarnaast moet je ook met je hart spelen en duels winnen. Dat hebben we denk ik een stuk beter gedaan dan de laatste weken en daardoor heb je een kans. Helaas is die kans ons ontglipt in de wedstrijd, maar ik denk wel dat we dat naar behoren hebben gedaan. Die lijn moeten we doorzetten. Ik denk als we geen duels winnen, daar slap in zijn en weinig vuur in de ploeg zit, dan hebben wij een hele matige ploeg", aldus Brama.