PEC Zwolle vergeet te scoren in De Kuip en ziet Feyenoord zege pakken

PEC Zwolle heeft het duel bij Feyenoord in De Kuip vanmiddag verloren. De ploeg van trainer John Stegeman kreeg vooral na rust veel kansen op een treffer, maar het wist niet te scoren. Feyenoord deed dat in de persoon van Steven Berghuis wel en dat leverde die ploeg de zege op.

Feyenoord was de betere ploeg in de beginfase. Sinisterra scoorde fraai, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel. Kort daarna bracht Zetterer redding op opnieuw een inzet van de Colombiaan. Jørgensen moest daarna voor de 1-0 zorgen, maar schoot van dichtbij over een leeg doel. Na een schot van Berghuis en een redding van Zetterer moest Zwolle al vroeg wisselen. Bel Hassani moest er geblesseerd af en Huiberts was zijn vervanger.

Berghuis scoort

Na een kwart wedstrijd was het wel raak voor de thuisploeg. Berghuis zette de 1-0 op het scorebord. Zwolle kwam daarna iets beter in de wedstrijd. Johnsen en Hamer schoten naast en aan de andere kant was Zetterer opnieuw belangrijk voor de Zwolse ploeg. Dit keer bracht hij redding op een inzet van Kökcü. In de laatste minuut stopte hij ook een vrije trap van Berghuis en kort daarna was het rust: 1-0.

Sterk begin Zwolle

Zwolle begon sterker aan de tweede helft. Johnsen, Huiberts, Thy en Lam probeerden het in de eerste tien minuten, maar wisten doelman Marsman niet te passeren. Na een uur probeerde Johnsen het opnieuw en vond opnieuw de keeper op zijn pad.

Marsman belangrijk voor Feyenoord

Aan de andere kant schoot Berghuis maar net naast. Thy had de gelijkmaker op zijn schoen na een fout van Fer, weer hield de oud-keeper van Go Ahead Eagles en FC Twente zijn doel schoon. Huiberts had even later af moeten geven op Thy, maar schoot zelf en zag zijn schot eindigen op het hoofd van Marsman.

Geen gelijkmaker

Zwolle bleef het proberen. Thy schoot van afstand niet hard genoeg en kort voor het einde was Van Crooij dichtbij. Hij schoot via de vingertoppen van Marsman naast. Van Duinen maakte zijn rentree voor de Zwollenaren en daarmee zijn eerste minuten van het seizoen. De Hagenaar kon echter het net ook niet vinden en dus bleven de punten in Rotterdam.

Feyenoord - PEC Zwolle 1-0

1-0 Berghuis (23)

Arbiter: Lindhout

Geel: geen

Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra (Ayoub/76), Kökcü, Fer; Berghuis (Tapia/83), Jørgensen (Larsson/69), Sinisterra.

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Van Wermeskerken; Dekker, Clement (Van Duinen/86), Bel Hassani (Huiberts/19); Van Crooij, Thy, Johnsen.