John Stegeman baalt van nederlaag in De Kuip: "We hebben onszelf niet beloond met een doelpunt"

"We hebben onszelf op basis van de tweede helft niet beloond met een doelpunt. Terwijl er genoeg mogelijkheden en kansen waren om dat wel te doen, denk ik. En het is heel erg vervelend dat je hier tegen Feyenoord geen resultaat haalt, want het zat er wel in", zegt de oefenmeester.

Angstig

Zwolle begon erg slecht en Stegeman denkt dat mede kan komen doordat spelers mogelijk onder de indruk waren van De Kuip: "Ik vond dat we in de beginfase angstig speelden. Niet de voorwaarden creëerden en als we dat wel deden, maakten we teveel fouten. Dus misschien dat een aantal jongens ondersteboven was, maar dat moet je loslaten. Ik vond gewoon dat we in de eerste helft een aantal zaken heel matig uitvoerden aan de bal."

Goed voetbal

Hij zag dan ook een volledig ander beeld na rust: "In de tweede helft speel je gewoon goed voetbal, vind ik. Creëer je gewoon kansen. Ik denk dat we na twee minuten al twee mogelijkheden hebben gehad. We scoren dan niet en dat is wel erg zuur, want ik denk dat we vandaag wel hadden moeten scoren en ook een resultaat hadden kunnen halen tegen Feyenoord. Niet op basis van de eerste helft, wel op basis van de tweede helft."