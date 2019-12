Onderzoek Rijksrecherche naar lek viervoudige moord levert niets op

Na de viervoudige moord - november vorig jaar - werd het rechercheteam Litouwen geformeerd, met een kleine honderd politiemensen een van de grootste onderzoeken in de naoorlogse geschiedenis van de politie.

Wie is de mol?

Met name in de weken na de moord kwamen er allerlei details naar buiten, tot frustratie van justitie. Daarop kreeg de Rijksrecherche opdracht 'de mol' van de media op te sporen. Met name een animatie door RTV Oost, waarbij de crimescene uiterst gedetailleerd in beeld werd gebracht, leidde tot grote beroering in de rechtszaal.

Gedurende dit onderzoek werden leden van het rechercheteam soms urenlang ondervraagd. Dit tot grote frustratie van rechercheurs, die om die reden hun kostbare tijd niet aan het moordonderzoek konden besteden.

Journalisten gevrijwaard

Het onderzoek richtte zich overigens uitsluitend op functionarissen van de politie, het OM en de rechtspraak. Journalisten en advocaten werden niet in het onderzoek meegenomen.

Processen-verbaal

Het OM maakte maandag bekend dat het onderzoek zich met name concentreerde op details uit het onderzoek die afkomstig waren uit processen-verbaal. Uit het onderzoek is echter gebleken dat veel mensen de beschikking hadden over deze processen-verbaal. Niet alleen medewerkers van het OM en de rechtbank, maar ook advocaten. "Niet uitgesloten kan worden dat ook nabestaanden konden beschikken over de informatie", aldus justitie in een verklaring.

Omdat het onderzoek geen aanknopingspunten opleverde die tot een verdachte van het lekken van informatie kon leiden, is besloten het onderzoek door de Rijksrecherche stop te zetten.