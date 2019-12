Beloften: Gelijkspel bij duel tussen Twente en Go Ahead, winst voor Heracles en PEC

In de beloftencompetitie is de Overijsselse derby tussen Jong FC Twente en Jong Go Ahead Eagles in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Daarnaast won Heracles Almelo 2 won met 1-3 van FC Emmen 2 en eindigde het treffen tussen de beloften van PEC Zwolle en Feyenoord in 4-1.

Gelijkspel in Hengelo

Het duel tussen de beloften van Go Ahead Eagles en FC Twente kende dus geen winnaar. Na 37 minuten tekende Rafik Zekhini voor de 1-0, wat tevens de ruststand was bij het treffen in Hengelo. In de 75e minuut van de wedstrijd bracht Adrian Edqvist de Deventenaren langszij en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1. Door het gelijkspel zijn de beloften van Go Ahead nog altijd ongeslagen in poule A van de reservecompetitie en is het nog steeds in de race om bovenaan te eindigen in deze poule.

Vierklapper voor PEC

In het eigen stadion trad het beloftenelftal van PEC Zwolle aan tegen de beloften van Feyenoord. Na zes minuten was het Feyenoord dat in Zwolle op 0-1 kwam door een doelpunt van Splinter de Mooij. In de 29e minuut kwam PEC langszij door een treffer van Jarni Koorman. Vijf minuten voor de rust was het diezelfde Koorman die de Zwollenaren met een 2-1 voorsprong de kleedkamer in schoot. Na de rust liepen de beloften van PEC zelfs nog verder uit. In de 66e minuut was het Mike van Duinen met de 3-1 en in de 74e minuut zette Eliano Reijnders de uiteindelijke eindstand van 4-1 op het scorebord. Van Duinen maakte gisteren in De Kuip nog zijn rentree in het eerste elftal na lang blessureleed en speelde bij de beloften vandaag de volledige 90 minuten.

Winst voor Heracles

Voor aanvang een belangrijk duel tussen de nummer 6 (Jong FC Emmen) en nummer 7 (Jong Heracles Almelo) van de beloftencompetitie, met slechts één punt verschil. Op De Oude Meerdijk stond bij de rust nog altijd 0-0 op het scorebord maar in de 48e minuut resulteerde een combinatie tussen Adrian Szöke en Teun Bijleveld in de openingstreffer, gescoord door laatstgenoemde. Enkele minuten later zette Szöke de stand op 0-2, door een assist van Dario van den Buijs. Nog geen tien minuten na de openingstreffer viel ook de 0-3, ditmaal kopte Joey Konings binnen na een voorzet van Dabney Dos Santos. In de 80e minuut deed FC Emmen nog wat terug met de 1-3, gescoord door Freddy Quispel.