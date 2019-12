Wat vind jij: We slaan door in het beperken van knalvuurwerk, carbid en vreugdevuren

De Steenwijkse vrienden kregen te horen dat ze een speciale vergunning moesten aanvragen, omdat 'dit een wapen of explosief zou zijn'. Een gemeentewoordvoerder vertelt tegen de Telegraaf dat het bouwwerk en de hoeveelheid kruit van deze carbidschieters dermate groot zijn, dat hierdoor de veiligheid niet gewaarborgd kan worden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid, dus in dat licht is een dergelijk besluit te billijken. Zeker als, zoals in Den Haag vorig jaar, de vooraf gemaakte afspraken worden geschonden. Maar aan de andere kant: het ging nog nooit mis met het kanon in Steenwijk. En zo lang er illegaal vuurwerk is, heeft een verbod van legaal en minder zwaar knalvuurwerk dan wel zin?



Wat vind jij? Heeft de overheid gelijk als het de teugels aantrekt als het gaat om vuur en vuurwerk? Of slaan we door in het verlangen naar veiligheid? Stem en reageer, hier en op Facebook.