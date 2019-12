Sallands project om jongeren aan het werk te helpen wint prijs én subsidie

Dynamisch Op Weg is een project waarmee jongeren die op school uitvallen of dreigen uit te vallen, op weg worden geholpen naar een baan. Het is een initiatief van de Sallandse Wegenbouw, De Kern en ROC Twente.

Uniek aan de aanpak van Dynamisch Op Weg is dat de deelnemers een honderd-procentbaangarantie krijgen bij een van de 35 aangesloten bedrijven. Dat dat succes heeft, is in de praktijk al gebleken: minstens vijftien deelnemers hebben de weg naar betaald werk al gevonden.

Veel problematiek

"We zijn erg blij met dit eerste resultaat," aldus Johan Middelkamp, directeur van de Sallandse Wegenbouw. “En we zijn overtuigd van onze aanpak: we gaan eerst gewoon aan het werk. Dan leer je elkaar wel kennen."

"Het is niet voor niks dat deze jongeren het moeilijk hebben op school. Daar zit veel problematiek achter," beaamt Hans Bonten, directeur van De Kern. "Maar ze gaan er vanzelf over vertellen als ze aan het werk zijn. En dan is er ook het vertrouwen. Daarmee kunnen we achterliggende oorzaken goed oplossen."

'Erkenning'

Middelkamp en Bonten zien de prijs als een erkenning. "Niet alleen voor onze werkwijze, maar ook voor onze samenwerking. We doen het voor de samenleving en onze winst is dat jongeren die het lastig hebben tóch aan het werk komen."

"Dat we dit hebben bereikt, danken we aan ons samenwerkingsverband, met werkgevers, onderwijs en gemeenten. Het is geweldig dat we nu samen verder kunnen.”

'Bovengemiddeld'

De commissie van MKB Idee was lovend over het Overijsselse project. Ze oordeelt dat het project 'bovengemiddeld' scoort op het vlak van kwaliteit en innovatie. Daarnaast draagt het sterk bij aan het verwezenlijken van de doelen van MKB Idee.

MKB Idee is een subsidiemodule van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en wil mkb’ers stimuleren om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden.