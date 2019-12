"Dit is het laatste wat je verwacht", verdriet en ongeloof na fatale explosie in Lochem

De medewerkers van de Twentsche Kabelfabriek (TKF) in Lochem zijn enorm aangedaan nadat een collega vanochtend overleed door een explosie. Dat schrijft Omroep Gelderland . "We zijn altijd zeer gespitst op alle risico's. Zoiets zie je niet aankomen", reageert Twan Zondag, director of operations van het bedrijf.

De ontploffing was maandagochtend op het terrein van het bedrijf aan de Kwinkweerd. "We hebben een fabriek met zo'n zestig medewerkers. Iedereen kent elkaar', zegt Zondag tegen Omroep Gelderland. "Het hele bedrijf is aangedaan, dit is gewoon het laatste wat je verwacht."

Volgens hem is het de eerste keer dat er een dode is gevallen bij een ongeluk in het bedrijf. "We zijn altijd zeer gespitst op alle risico's. De explosie vond plaats in een servicecontainer die gebruikt wordt voor opslag. Daar gebeuren eigenlijk nooit gekke dingen mee. Zoiets zie je niet aankomen."

'Samen het verlies verwerken'

De familie van het slachtoffer is inmiddels door de politie ingelicht, maar nog niet door het bedrijf. "De politie heeft momenteel de regie", voegt Zondag toe. De rest van de dag liggen alle werkzaamheden in de fabriek stil. "We moeten nu kijken hoe we dit verlies samen gaan verwerken."

Een deel van het terrein is afgezet met politielint en rondom de zeecontainer zijn zwarte schermen geplaatst. De technische recherche doet samen met de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, onderzoek.