Uitvallen Martine Smeets tegenvaller handbalsters bij simpele zege op Cuba tijdens WK

De Nederlandse handbalsters de tweede zege op het WK in Japan binnen. In Kumamoto werd Cuba simpel met 51-23 aan de kant gezet. Tegenvaller was het geblesseerd uitvallen van Martine Smeets uit Geesteren, tien minuten na rust. Keepster Annick Lipman uit Zwolle moest opnieuw toekijken vanaf de tribune.

Cuba is de hekkensluiter in de poule en die zwakke tegenstand gaf coach Emmanuel Mayonnade de kans om enkele nieuwe gezichten wat langer aan het werk te zien. Die speelsters begonnen sterk en het was al snel 6-2. Bij 17-7 kwam het verschil voor het eerst op tien punten en bij rust was het elf: 22-11. Smeets kwam daarbij niet tot scoren.

Na rust ging Oranje door met het verschil uitbreiden en bij 31-16 was de marge al vijftien en bij 41-21 twintig punten. Uiteindelijk werd het dus 51-23. Smeets scoorde in de tweede helft nog wel twee keer. Nederland heeft nu 4 punten uit 3 duels en is daarmee voorlopig derde. De overige vier landen in de poule komen later vandaag in actie.

Vervolg

Zaterdag verloor Nederland van Slovenië en gisteren won het van Angola. Donderdag en vrijdag zijn koplopers Servië en Noorwegen de laatste twee tegenstanders. Een goed resultaat tegen Servië is erg belangrijk, want de eerste drie van de poule gaan naar de tweede ronde. Daarbij is onderling resultaat bepalend. En dat is voor Oranje dus negatief tegen Slovenië, dat ook meedoet om de derde plek. De tweede ronde wordt (voor het eerst sinds 2009) ook in een groepsfase afgewerkt. Daarna volgen de halve finales en finale.

Olympische Spelen

Bondscoach Mayonnade wil met zijn ploeg op het WK bij de beste zes eindigen. In dat geval is er reëel uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De handbalsters hebben op vier van de laatste vijf grote toernooien een medaille gewonnen: zilver op het WK 2015, zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en brons op het EK 2018. Op de Spelen van Rio in 2016 eindigde de ploeg als vierde.