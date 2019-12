Politie ontdekt 2000 kilo vuurwerk middenin Enschedese woonwijk: 'Dit zijn zware explosieven'

De politie van Enschede heeft onlangs een partij van tweeduizend kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om ultra-zware projectielen: in een aantal gevallen zelfs drie keer zo zwaar als de beruchte cobra's. De partij lag middenin een woonwijk opgeslagen. "Vuurwerk is eigenlijk niet de juiste benaming, dit zijn zware explosieven", laat een politiewoordvoerder weten.

De politie deed de vondst nadat kort daarvoor een 29-jarige Enschedeër met een 'rijdende bom' van de weg was gehaald. De man had meerdere dozen met illegaal vuurwerk in zijn auto geladen.

Na de aanhouding werden op twee plekken in Enschede een inval gedaan. De politie wil niet zeggen in welke wijk(en) het vuurwerk werd gevonden. Het enige wat ze kwijt wil, is dat de partij middenin een woonwijk lag opgeslagen.

Beschermheilige

In één geval blijkt het om een garagebox te gaan. Enkele opvallende details van de compleet volgestouwde garage: aan de muur hangen portretten van de Argentijnse guerrillastrijder Che Guevara, links op de grond ligt een loopkruk en rechts staat een Mariabeeld, zo valt te zien op de politiefoto.

De etiketten op de dozen vermelden zogenoemde Dumbum bigs en Vipers als inhoud. Projectielen die worden aangeduid als "vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik".

De agenten die bij de politieactie waren betrokken, verbaasden zich met name over het kaliber van het vuurwerk. "Bij dit soort zwaar vuurwerk kun je wel een vuurwerkbrilletje opzetten, maar als dit voor je neus afgaat, ben je nergens meer", aldus de politiewoordvoerster.

Weer op vrije voeten

De politie wil overigens niet kwijt hoe ze de handelaar op het spoor is gekomen. De man is intussen weer op vrije voeten gesteld. De vondst werd overigens vorige week al gedaan, maar is vandaag naar buiten gebracht.



De politie benadrukt nog eens dat illegaal vuurwerk in veel gevallen gewoon bij mensen thuis opgeslagen, wat zorg voor levensgevaarlijke situaties. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor omwonenden. Vandaar nog eens de oproep aan het publiek om verdachte situaties te melden, desnoods via Meld Misdaad Anoniem.