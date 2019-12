Broer Rasta houdt woord: alle gedupeerden omstreden donatie-website zijn uitbetaald

Het was een van de meest in het oog springende affaires van deze zomer. Robert-Jan Mastenbroek, alias Broer Rasta, uit de buurtschap Witharen bij Ommen raakte in opspraak met zijn crowdfunding-site Dream or Donate. Via dit platform werden allerlei inzamelingsacties op touw gezet voor onder meer ernstig zieke patiënten.



Opschudding

Nadat de site ineens uit de lucht ging, ontstond grote opschudding. Tientallen gedupeerden deden aangifte en de politie stelde een onderzoek in. Broer Rasta verklaarde echter van begin af aan dat hij iedereen tot op de laatste cent zou uitbetalen. In een aantal gevallen ging het om tienduizenden euro's per inzamelactie.

Het advocatenkantoor van De Vries en Kasem uit Amsterdam stond meer dan dertig gedupeerden bij. Zij claimden in totaal voor circa een ton tegoed te hebben.

In een gesprek met de advocaat, medio september, kondigde Broer Rasta aan dat hij iedereen zou uitbetalen. "En dat is ook gebeurd", zo laat raadsman Royce de Vries weten. "Nadat we eerst een goed gesprek hebben gehad, hebben we veelvuldig telefonisch contact gehad. En hij heeft alle medewerking verleend. Eigenlijk was binnen een maand alles afgewikkeld."

Beslag op landgoed

In de tussentijd had De Vries overigens al wel beslag laten leggen op het landgoed van Broer Rasta in Witharen. "Maar dat beslag is intussen weer opgeheven", aldus De Vries, die tevreden is over de afwikkeling van de zaak.



"Het is goed dat het op deze manier tot een oplossing is gekomen. Als we hadden moeten procederen, waren we nu nog bezig geweest. Terwijl we het hier hebben over mensen die in een vervelende situatie verkeren en in een aantal gevallen geen tijd hadden om te procederen."

Overigens is onbekend of er, los van de cliënten van advocaat de Vries, meer gedupeerden zijn. Volgens De Vries had het leeuwendeel van de schuldeisers zich bij hem gemeld: "Wij vertegenwoordigden het merendeel van de gedupeerden."

Landgoed verkocht

Broer Rasta had zijn landgoed te koop gezet voor bijna een miljoen euro en verklaarde daarvan zijn schulden te kunnen voldoen. De rietgedekte villa werd eigenlijk al vrij snel nadat het te koop kwam, verkocht. Broer Rasta is onbereikbaar voor commentaar.