Nieuwe Franse wagens voor Brandweer Twente: "Klaar voor natuurbrandseizoen"

Het is negen uur in de ochtend wanneer zo'n vijftig brandweermannen vanuit de hele regio zich verzamelen bij een eetcafé in Mander. Ze staan klaar om samen naar de zandkuil van Getelo te gaan, waar de nieuwe wagens gepresenteerd worden.

"We zijn de eerste in Nederland die deze wagens hebben. Ze zijn 'off the shelf', dus ze komen direct vanuit de fabriek en daarmee zijn we eerste in Nederland die deze auto's gebruiken", aldus commandant Stephan Wevers.

Veel natuurgebieden

Volgens Wevers krijgen we steeds vaker te maken met natuurbranden. "We hebben veel natuurgebieden in Twente, we zien steeds meer droge perioden door klimaatverandering. Met deze wagens kunnen we goed de gebieden in en zo zijn we goed voorbereid op de toekomst."

Op dit moment worden alle brandweermannen nog getraind. "Voor 1 maart willen we alle auto's inzetbaar hebben, want dan is het de traditionele start van het natuurbrandseizoen", zegt natuurbranden specialist Adriaan ter Huurne.