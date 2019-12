Zes jaar cel voor man uit Olst die eigen dochter jarenlang misbruikte

Voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn eigen dochter is een 49-jarige man uit Olst tot zes jaar cel veroordeeld. Die straf had het OM ook geëist.

Het misbruik begon toen zijn dochter elf jaar oud was. De handelingen gingen heel ver. De rechtbank: "De man heeft zich alleen laten leiden door zijn seksuele behoeften en heeft zich op geen enkele wijze bekommerd om de gevoelens van of de gevolgen voor zijn jonge dochter."

De vader bekent het misbruik. De seksuele handelingen vonden plaats op vakanties, hun toenmalige thuis in Deventer, in de auto, maar ook in de kerk waar vader organist was. De incest duurde vier jaar.

Angst

De dochter leeft voortdurend in angst, vertelde ze twee weken geleden in de rechtszaal. "Ik zal dit nooit kunnen vergeten. Je hebt mij zo'n gevoel van onmacht gegeven. Ik ben nu aan mijn angsten aan het werken in therapie. Je hebt zoveel jaren van mijn leven verpest." De dochter wilde graag dat een contactverbod wordt opgelegd en daar gaat de rechtbank in mee.

De verdachte vader toonde op de rechtszitting weinig berouw. Het enige wat hij erover zei was: "Dit is nooit meer goed te praten." Verder liet hij weten dat hij al meermaals heeft gedacht een einde aan zijn leven te maken.