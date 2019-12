Museum De Fundatie in Zwolle koopt belangrijk werk van Twentse schilder Wolvecamp

'Het schilderij uit 1964 is een belangrijk werk in het oeuvre van Wolvecamp omdat het zijn definitieve afscheid van de figuratie markeert. Het vormt de verbinding tussen drie andere schilderijen van Wolvecamp uit de museumcollectie: Insect uit 1950 en Zonder Titel uit 1979 en Vogel en Prooi uit 1957.



Twente

Wolvecamp (1925-1992) is medeoprichter en lid van Cobra. Na zijn verblijf in Parijs keerde hij in 1954 terug naar zijn geboortestreek Twente. Hij voelde zich te zeer verbonden met de natuur om in grote steden te kunnen aarden. In afzondering en vanuit een sterke beleving van zijn omgeving ontwikkelt hij een heel eigen stijl van schilderen.



Vanuit de improviserende kleurrijke werkwijze van Cobra in de jaren 50 ontwikkelde hij zich in Hengelo tot misschien wel Nederlands’ belangrijkste abstract expressionist.

