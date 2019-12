Bewoners maken eerste bezwaren tegen komst RIBW-cliënten in hun wijk

De eerste bezwaren tegen de komst van patiënten met psychische problemen in de Enschedese wijk Wesselerbrink Noord West zijn gemaakt. Zes bewoners dienden via een advocaat hun bezwaren in tegen de onlangs verleende omgevingsvergunning die de komst van 37 patiënten met psychische problemen mogelijk maakt.

De gemeente verleende de vergunning voor woonplekken voor beschermd wonen aan woningcorporatie Domijn, zodat RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) de opvang kan realiseren in het complex Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink.

'Gaat om de inhoud'

"Wij hebben nu zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de vergunning", vertelt Thom Voskuhler namens de bewoners die reeds een bezwaar hebben ingediend. Hij verwacht dat meer bewoners bezwaar gaan maken tegen de vergunning. "Maar het gaat niet om de hoeveelheid bezwaren, maar om de inhoud van de bezwaren."

De bezorgde bewoners zijn niet verrast dat de vergunning is verleend. "Het duurde wel lang voor de beslissing is genomen", vindt Voskuhler, die uiteraard vertrouwen heeft in een goede afloop. "Het verhaal van de gemeente rammelt aan alle kanten. Maar mochten onze bezwaren worden afgewezen, dan moet de bestuursrechter zich er over buigen."

De komst van de bijna veertig patiënten leidde afgelopen zomer tot veel commotie in de wijk Wesselerbrink. Bijna tweehonderd buurtbewoners bezochten een speciaal ingelaste stadsdeelcommissie. Enkele dagen daarvoor meldde een bijna even grote groep bewoners zich voor een inloopavond van het RIBW. Aan hun eis dat ze tegelijkertijd zouden worden voorgelicht, kon het RIBW geen gehoor geven.

Regiomanager Sander Meijer van het RIBW weigerde die avond mislukt te noemen. "We hebben zo'n veertig bewoners uit de buurt wél kunnen uitleggen wie we zijn en wat we doen."

'Te weinig en te laat gecommuniceerd'

Lector Jack de Swart van Saxion zei eerder in een uitzending van RTV Oost wel te begrijpen waarom de wijkbewoners zo fel reageerden tegen de komst van de cliënten. "Er is te weinig en te laat met de bewoners gecommuniceerd. Dit gebeurt vaker. Bijvoorbeeld bij de komst van asielzoekers of zwaar gehandicapte mensen in een buurt of wijk. Het legt direct een negatieve claim bij de wijk, maar die is onterecht."

De bewoners lieten bij de inloopavond een natuurlijke reactie zien, zegt De Swart. "De bewoners vertrouwden het niet. Ze voelden zich machteloos. Dus wat deden ze? Ze grepen het laatste beetje macht dat ze hebben. Het laatste kleine beetje invloed dat ze konden inzetten. Namelijk door niet naar binnen te gaan op de voorwaarden die RIBW en de gemeente Enschede stelden aan de avond."