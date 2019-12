Verdachten Ironchat-operatie vieren opnieuw kerst achter de tralies

Zeven verdachten in de strafzaak rond de gekraakte berichten op Ironchat vieren voor de tweede maal kerst achter de tralies. De rechtbank in Almelo was dinsdag onverbiddelijk. De zeven mannen uit onder andere Enschede en Hengelo komen, ondanks dringende verzoeken van hun advocaten, niet op vrije voeten.

De verdenkingen tegen de zeven zijn zo ernstig dat het vrijlating in de weg staat. De twee andere verdachten in de strafzaak kunnen kerst wel buiten de cel vieren. Of ze dat ook in huiselijke kring doen, is de grote vraag. De twee 28-jarige mannen zijn spoorloos en worden door de politie gezocht.



Internationale drugshandel en productie

De negen werden in november vorig jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij internationale drugshandel en productie. Zo werd er in de woning van een 43-jarige Enschedeër aan de Vlierstraat een drugslab ontmanteld en werden er op meerdere plekken in Twente en Emmen tientallen kilo's harddrugs en grote hoeveelheden geld gevonden.



De geheime politie-operatie, waarbij honderdduizenden gesprekken tussen criminelen in binnen- en buitenland live werden meegelezen, kwam eind november 2018 aan het licht. De politie in Twente zou informatie hebben onderschept dat er een aanslag werd beraamd op één of meerdere leden van motorclub Satudarah in Enschede.

Raketwerper

Een van de verdachten zou het oprollen van een drugslab hebben gelinkt aan de motorclub. Bij invallen in Enschede en Hengelo werden zware wapens gevonden, machinegeweren en zelfs een raketwerper. Een van de machinegeweren werd gelinkt aan schietpartijen waarbij woningen en een Sishalounge in Enschede en Hengelo beschoten werden.



Het kraken van de Ironchat-berichten leverde niet alleen informatie op in deze zaak. Het leidde in Engeland, waar de berichtenserver stond, tot tientallen aanhoudingen en de vondst van vele kilo's drugs en miljoenen ponden drugsgeld.



De rechtbank in Almelo heeft in januari en februari volgend jaar zeker vijf dagen uitgetrokken voor de behandeling van deze strafzaak.