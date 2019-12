OM eist drie jaar voor overval op tankstation in Hengelo

Bij de overval werd 385 euro en een slof sigaretten buitgemaakt. Meteen na de overval werd met man en macht gezocht naar de daders. Ondanks de inzet, onder andere van een helikopter, werd niemand aangehouden. Pas toen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) maanden later zijn vingerafdruk op een andere sigarettenslof vond, kon de Almeloër worden aangehouden. Sindsdien zit hij vast.



Zwijgrecht

De 20-jarige beriep zich maandenlang op zijn zwijgrecht, kwam vervolgens met het verhaal dat hij op het moment van de overval bij zijn vriendin was en dat het NFI een fout gemaakt had. Pas toen het dossier in zijn zaak klaar was, kwam de Almeloër met een bekentenis.



Hij weigerde de naam van de mededader te noemen en vertelde dat hij de overval niet uit eigen beweging pleegde. Volgens de 20-jarige werd hij gedwongen om de overval te plegen door een crimineel uit Almelo. Hij had een schuld bij de crimineel nadat een deal rond drugs of nep-merkkleding was misgelopen omdat hij geript was. Als hij de overval niet had gepleegd, was de kans groot geweest dat zijn leven in gevaar was geweest, vertelde de Almeloër de rechtbank.



De officier van justitie denkt dat de man het verhaal van de bedreiging heeft verzonnen in de hoop minder zwaar gestraft te worden en kwam daarom met een zwaardere strafeis. Ook zou de overvaller een van de medewerksters ruim vierduizend euro moeten betalen als schadevergoeding. De vrouw hield een slaapstoornis en een posttraumatische stressstoornis over aan de overval.



Over twee weken doet de rechtbank in Almelo uitspraak.

