De 53-jarige Coby Bijsterveld liet zich omscholen en werkt nu in haar lievelingswinkel in Deventer

Het UWV verwacht dat er in 2020 zo'n achtduizend vacatures bij komen in Overijssel, maar dat het aantal mensen dat zoekt naar werk niet daalt. De reden: werkgevers zoeken kant-en klare medewerkers met een cv dat aansluit bij de openstaande functie.

Maar de tijd dat werkgevers die luxe hadden is afgelopen, zegt UWV adviseur werkgeversdiensten, Irma te Brake. "Als bedrijven willen blijven groeien, zullen ze voorbij dat ideale cv moeten durven kijken."

Irma te Brake (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Brug

Ondernemer Ludo Tissingh creëert met zijn bedrijf ModeTeam een brug tussen de wereld van de werkgever en de werkzoekende. Dat lijkt op wat een uitzendbureau doet, maar Tissingh noemt zijn bedrijf liever een inzetbureau.

"Wij selecteren mensen op basis van competenties, en leiden ze op. De kandidaten solliciteren uiteindelijk zelf." Door zijn jarenlange ervaring in de mode en retail, weet Tissingh precies wat voor competenties kandidaten in huis moeten hebben om in kledingwinkels aan de slag te gaan.

Ludo Tissingh, eigenaar ModeTeam (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Passie belangrijker dan cv

In samenwerking met het UWV worden kandidaten voorgesteld. "We zoeken mensen met competenties als klantgerichtheid, plannen en resultaatgericht werken. Als we zien dat een kandidaat dan ook nog passie voor mode heeft, wordt er gestart met een omscholingstraject."

Het scholingstraject betalen kandidaten zelf vanuit hun eigen opleidingsbudget. Tijdens de opleiding van twee maanden, bouwen ze een portfolio op waarin ze laten zien kennis te hebben over het adviseren van klanten, pasvormen, materialen en stoffen.

Coby Bijsterveld werkte 30 jaar bij een bank en liet zich omscholen tot adviseur in een modezaak in Deventer (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Tissingh: "We merkten dat de markt staat te springen om goed personeel, maar dat deze mensen niet komen bovendrijven op het moment dat een werkgever bij het UWV komt met deze vraag."

Crisisjaren

"We zijn begonnen in de crisisjaren, toen was er weinig werk en waren er veel geschikte kandidaten op zoek naar werk. We merken dat het nu eigenlijk precies andersom is en dat vraagt om een andere aanpak."

Een van de mensen die het aandurfde een hele nieuwe stap te zetten in haar loopbaan is Coby Bijsterveld (53). Ze werkte 30 jaar als secretaresse, eerst bij een bank later in een ziekenhuis. Ze merkte dat ze niet meer lekker op haar plek zat en wilde op zoek naar iets nieuws.

'Meteen enthousiast'

Na twee weken thuiszitten, werd ze door het UWV uitgenodigd voor een matchingsmiddag bij ModeTeam. "Werken in de mode leek me altijd erg leuk, dus daarom was ik meteen enthousiast."

Inmiddels werkt ze nu zes weken bij haar lievelingswinkel in Deventer. Voor iedereen die twijfelt over zijn of haar loopbaan heeft Bijsterveld nog een tip: "Als je niet lekker op je plek zit, neem die stap en doe het gewoon. Ik kan het echt iedereen aanraden!"