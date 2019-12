Wat vind jij: Alles moet gezegd kunnen worden

Marco van Basten is vanaf dinsdag niet meer beschikbaar als speler in de computergame Fifa 20. De speler is geschrapt omdat hij anderhalve week geleden live in een uitzending op FOX Sports 'Sieg Heil' zei na een Duits interview. Ook werd hij geschorst door FOX.

Een week voor San Marco moest Marga Bult door het stof nadat haar in een tv-interview werd gevraagd wie in haar ogen het Songfestival moet gaan presenteren. De voorkeur van de Twentse zangeres ging uit naar Chantal Janzen en Humberto Tan.



Ze vertelde vervolgens waarom: "Ook om het kleurtje. Verder lijkt het mij een prima duo." Presentator Wilfred Genee vroeg haar wat ze bedoelde met ‘het kleurtje’, waarop Bult zei: "Nou, omdat we het net nog over Zwarte Piet hadden." Hoewel ze meteen aangaf een grapje te maken, kreeg Bult een enorme bak kritiek over zich heen.

Het maakt haar kwaad: "Ik wilde Tan juist een compliment geven. Cabaretiers mogen in hun programma’s over alles een grapje maken, maar als ik het doe ben ik direct een racist."



