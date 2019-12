Trainer Arno Hoekstra ook komende twee seizoenen voor de groep bij Berkum

Hoekstra keerde afgelopen zomer terug bij de club, waar hij al eerder twee jaar de leiding over het eerste elftal had. En dat deed hij succesvol. In 2017 werd hij kampioen van de 1e klasse D en promoveerde hij met de Zwollenaren naar de hoofdklasse. In het jaar na de promotie greep Berkum maar net naast de titel in die hoofdklasse. Hij vertrok omdat hij zijn werk niet meer kon combineren met het trainerschap, maar keerde afgelopen zomer dus terug. Dit jaar staat Berkum op de zesde plek in de hoofdklasse B.

Vertrouwen

"Ik ben er blij mee, van beide kanten is er tevredenheid", aldus Hoekstra. "Dat de club en ik nu voor twee jaar hebben getekend getuigt van vertrouwen, ook in de toekomst. We zijn bezig met de verdere opbouw van deze selectie en dit past in de plannen voor de langere termijn."