Opnieuw overlijden meer Overijsselaars na een val, 80-plussers meest kwetsbaar

In totaal overleden ruim 4600 Nederlands door een 'accidentele val', dat zijn gemiddeld 13 fatale vallen per dag. Een 'accidentele val' is een ongeval waarbij iemand per ongeluk valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met een vervoersmiddel hoort hier niet bij.

Ouderdom

De meeste mensen die vorig jaar overleden ten gevolg van een val zijn 80 jaar of ouder, in totaal 217 mensen. Dit is in lijn met de landelijke trend. "Ze staan minder sterk op hun benen en hebben broze botten", licht Dick ter Steege van het CBS toe.

"Maar ook dementie speelt een rol", vult hij aan. Toch is vergrijzing niet de enige oorzaak, het aantal doden door een val stijgt de laatste jaren in alle leeftijdscategorieën. Wat daarvan de oorzaak is, is niet bekend.

Landelijke cijfers

In Zuid-Holland overlijden de meeste mensen door een val (1038), gevolgd door Noord-Holland (847) en Noord-Brabant (626). Relatief gezien staat de provincie Limburg op een ongewilde eerste plek, daar gaat het om 33 sterfgevallen op 100.000 inwoners. Daarna volgen Drenthe en Noord-Holland met 31 en 30 sterfgevallen.